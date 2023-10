La première bande dessinée d'auteur, en France, dont les images ont été réalisées à l'aide d'une "intelligence" artificielle générative. initial_A. est une expérience artistique, un récit graphique en forme de conte philosophique où les clins d'oeil discrets à Lewis Carroll et à la culture SF s'entremêlent pour raconter la déliquescence d'un monde trop connecté, trop algorithmé, en bout de course, l'histoire d'un monde à réinitialiser, un Récit à réécrire, à réinventer... Dans un futur vaguement indéterminé, la voix off, un narrateur omniscient, parle avec une jeune fille sur une planète semblable à la Terre où tout est détruit et doit être réinventé par elle. Elle a, comme compagnon de route épisodique, un robot sphérique volant, est-il là pour l'aider ? La guider ? Ce livre attire l'attention sur les risques du tout connecté algorithmé qui déshumanise notre être-au-monde et pourrait conduire, in fine, à la perte de notre civilisation. Il parle également de la capacité des êtres humains à s'inventer, se réinventer, et à se construire, depuis la nuit des temps, par la fiction pour mieux s'ancrer dans le réel afin d'y trouver du sens.