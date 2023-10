Comment les femmes chinoises voient les femmes françaises. L'image de l'Autre et l'identité du Moi

L'image des femmes françaises en Chine se distingue par l'excellence : les femmes chinoises d'aujourd'hui parlent de la beauté, de la vie amoureuse et de l'attitude envers la vie des femmes françaises tout en les prenant comme un idéal et un modèle. Cette image, en tant qu'imaginaire, reflète les différences aussi bien entre les cultures chinoise et française qu'entre les générations et entre les classes sociales au sein de la société chinoise. Elle met particulièrement en relief l'angoisse due à ces différences intensifiées par l'identité féminine elle-même. Par le biais des énoncés concernant cette image que nous avons recueillis via les réseaux sociaux, les entretiens et les conversations quotidiennes auprès des femmes chinoises, nous décortiquons l'identité de ces dernières en analysant leurs dilemmes, leurs choix, leurs envies et leurs aspirations.