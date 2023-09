Les identités dans l’organisation territoriale de l’Etat

Aboutissement d'un projet de recherche collectif mené sur la base d'un consortium de juristes français, espagnols et italiens l'ouvrage a pour ambition d'analyser le rôle des identités dans l'organisation territoriale de l'Etat, en partant du constat que l'Etat et les collectivités territoriales sont souvent appelés à répondre aux volontés de communautés humaines infra-étatiques de voir leurs traits spécifiques d'ordre identitaire intégrés au coeur des institutions et des politiques publiques. Les identités concernées sont diverses, et, au fond, il est question est de savoir si, et dans quelle mesure, il convient de les traduire juridiquement et d'adapter la forme et le contenu de l'organisation politico-administrative de l'Etat à leur expression, ce que l'actualité récente illustre parfaitement. A travers les trois types de figures juridiques, aptes à contenir ou à révéler des formes identitaires, qui ont pu être identifiés (figures élémentaires, figures institutionnelles, figures normatives), il s'agit d'aider le lecteur à mieux comprendre l'un des enjeux le plus fréquemment rencontré dans les Etats-nations comportant des groupes humains infra-étatiques, à savoir la coexistence dans le même ordre étatique de communautés humaines dont l'identité est distincte et revendiquée comme telle.