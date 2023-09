Réussir les agrégations de lettres. Edition 2024

Tout le programme en un volume pour réussir les agrégations de lettres 2024. Ce volume propose aux candidats un article sur chacune des oeuvres inscrites au programme des agrégations (externe et interne) de Lettres 2024 : la littérature française du Moyen-Age au XXe siècle - Fabliaux du Moyen Age, Ouvres de Louise Labé, L'Astrée d'Honoré d'Urfé, Histoire d'une Grecque moderne de Prévost, Ecrits sur l'art de Baudelaire (agrégation externe) et Les Pleurs de Marceline Desbordes-Valmore (agrégation interne), Le Silence et Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute ; les deux questions de littérature comparée - "Théâtres de l'amour et de la mémoire" et "Romans du "réalisme magique"" ; enfin le cinéma - Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Chaque article est rédigé par un spécialiste de l'auteur ou de la question et développe un point essentiel à la compréhension des enjeux des oeuvres étudiées. Par l'exhaustivité et le sérieux de son contenu, ce volume constitue un outil indispensable pour la préparation du concours des agrégations de Lettres 2024.