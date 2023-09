BIBAS de classe normale, Magasinier principal des bibliothèques 2e classe. Tout-en-un Catégorie B, Edition 2024-2025

Ce livre permet de se préparer aux épreuves du concours de bibliothécaire assistant spécialisé (BIBAS). Il propose un parcours individualisé à travers : un planning de révisions ; une méthode pas à pas et des conseils ; des témoignages ; 10 sujets d'annales récents (5 pour chaque épreuve - questions et cas pratique) corrigés ; des exemples commentés de questions susceptibles de pouvoir être posées à l'oral interne et externe et une simulation d'entretien commentée (concours externe) ; des rapports de jurys (2017 à 2023). + OFFERTS en ligne : des sujets corrigés supplémentaires.