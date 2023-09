La voie de la symbiose. Chemin initiatique pour un monde en harmonie

Une évidence s'est imposée à nous en deux temps, il y a neuf ans, puis pendant la pause du confinement lié au Covid 19 : la nature peut nous inspirer et plus précisément une relation dans la nature : la symbiose. Cette relation à bénéfice mutuel a permis le foisonnement de cette vie. Nous vous proposons de découvrir les lois de la symbiose au travers d'un cheminement initiatique à la manière des peuples racines. Ils sont les fidèles gardiens de l'harmonie avec la Nature, du respect de la mémoire ancestrale et de nos liens avec le Vivant. Grâce à ces six principes, la voie de la Symbiose est une proposition de transformation à la fois individuelle et collective. Ce changement ne va pas de soi, c'est un appel à une véritable révolution intérieure. Souvent pétris de nos peurs, véritables verrous à toute transformation, nous rencontrons des difficultés à nous mettre en chemin mais trois clés vous permettront de les dépasser.