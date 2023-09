Codex, lettres de feu. Enseignement complet et intégral

Le " Codex Lettres de Feu " regroupe un enseignement condensé de lumière, puissant, unique et inégalé, celui des Lettres de Feu, ces symboles de feu vivant qui ont été transmis par Nathalie Chintanavitch qui en est la gardienne et la créatrice depuis leur origine. Regroupant et approfondissant les informations contenues dans les différents tomes publiés sur presque deux décennies, le " Codex Lettres de Feu " constitue un ouvrage complet dont l'ampleur sacrée et la sagesse originelle vont de pair avec les nouvelles voies d'exploration de la conscience qui sont nécessaires à l'évolution actuelle de l'Humanité. De la découverte à l'initiation, jusqu'à l'intégration et l'incarnation de la puissance des Lettres de Feu, le " Codex Lettres de Feu " est bien plus qu'un simple outil, il est un allié indispensable pour les éclaireurs de la nouvelle Humanité à venir.