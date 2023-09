Les cadeaux de l'imperfection

Depuis plus de dix ans, Brené Brown a trouvé un endroit spécial dans nos coeurs en sa qualité de cartographe et de compagne de voyage. Elle est à la fois une scientifique sociale et une amie de table de cuisine sur qui vous pouvez toujours compter pour dire la vérité, vous faire rire et parfois pleurer avec vous. Ce qui est devenu un mouvement a commencé par " La Grâce de l'Imperfection ", qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en 35 langues à l'échelle de la planète. Passant de mots sur une page à des pratiques quotidiennes efficaces, ce livre est transformé par les dix repères pour vivre sans réserve. Les repères nous aident non seulement à comprendre les pratiques qui nous permettront de changer nos vies et nos familles, mais ils nous indiquent aussi les pièges des attentes inatteignables qui nous font obstacle.