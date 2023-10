My Own Private Sketchbook. Volume 1

My Own Private Sketchbooks, hommage à Gus Van Sant et son film My Own Private Idaho, compile un très grand nombre des dessins réalisé par Jules dans des carnets en accordéons ces 4 dernières années. Ces carnets ont commencés à faire leur place dans sa pratique il y a longtemps. Pour l'artiste ils reproduisaient, dans leur sens de lecture, la déambulation d'un personnage comme un long travelling, une seule scène sans coupure. L'idée a continué et est devenue la compilation de toutes ses références, de toutes les images qu'il voyait et enregistrait quotidiennement dans son portable.