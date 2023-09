Mystères et Secrets de Rennes-le-Château

C'est en lisant un ouvrage relatif à l'histoire des Wisigoths que l'auteur découvre l'affaire de Rennes-le-Château où, selon certains, serait dissimulé leur trésor. Ce trésor n'est rien de moins que l'ensemble des butins arrachés par les Romains à tous les peuples conquis et soumis, y compris le trésor du Temple de Jérusalem. Lors du pillage de Rome en 410, les Wisigoths s'en emparent et le transportent à Toulouse, leur nouvelle capitale, puis en Espagne à Tolède. On perd alors sa trace après la conquête de l'Espagne par les Arabes. Depuis 30 ans, André Salaün consacre une partie de son temps libre à décrypter le mystère de Rennes-le-Château attaché à la découverte d'un trésor par Bérenger Saunière, curé de ce village à la fin du XIXe siècle. Certains pensent qu'il aurait trouvé précisément le trésor des Wisigoths, d'autres celui des Cathares ou des templiers, d'autres encore estiment qu'il a découvert non seulement un trésor mais aussi un redoutable secret lié à Jésus et Marie-Madeleine et à la descendance des rois Mérovingiens. Après s'être familiarisé avec la région de Rennes-le-Château, avoir lu de nombreux ouvrages et effectué d'importantes recherches dans des archives, l'auteur présente dans cette étude une piste quasiment inexplorée jusqu'à ce jour.