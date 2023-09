La Bilocation chez les mystiques au fil des siècles. Une anthologie de l'extraordinaire

Un des traits les plus surprenants de la vie du Padre Pio fut sa faculté de se trouver en plusieurs endroits en même temps, ce qu'on appelle le don de bilocation ou de double présence. Ce phénomène n'a jamais jusque-là été exploré de manière approfondie. Notre ouvrage comble généreusement cette lacune, étudiant le cas de plus de quarante mystiques chez qui il s'est manifesté, depuis François d'Assise au XIIIe ? siècle jusqu'au Padre Pio et d'autres figures moins connues du XXe ? siècle, comme Mère Yvonne-Aimée de Malestroit, Madre Speranza, Soeur Rita du Saint-Esprit, ou encore Edvige Carboni. Les récits sont d'autant plus intéressants qu'ils nous entraînent à la découverte de multiples facettes du prodige, depuis la bilocation autonome, le corps émané agissant en totale indépendance du corps principal, jusqu'aux répliques célestes, où c'est un ange ou la Vierge qui prend l'apparence d'un saint occupé ailleurs. En complément, nous avons recueilli plusieurs manifestations de phénomènes connexes, comme la téléportation et la traversée des murs. Au total, on trouvera ici un trésor d'une inestimable valeur pour quiconque s'intéresse à la mystique ou au paranormal.