Moi, ma maman

Tandis que la cloche sonne la fin de la classe, deux petits garçons se préparent à rejoindre leurs parents. Sur le chemin, ils se chamaillent pour résoudre une question de la plus grande importance : qui, de leur maman, est la plus géniale ? Pour rivaliser sans perdre la face, chacun évoque des spécialités maternelles toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Jusqu'à ce que l'un d'eux doute de la parole de l'autre... Mais s'il disait la vérité ? L'autrice de La plus belle crotte du monde récidive en abordant l'air de rien des sujets universels et essentiels, comme l'admiration qu'ont les enfants pour leurs parents et l'homoparentalité. A l'illustration, Benjamin Strickler l'accompagne de son univers enfantin, tendre et coloré.