Les dragons de glace Tome 2 : La forteresse de givre

Le dragonneau Ourana et la guerrière Magda partent à la recherche d'Izilde. La reine-dragonne a été faite prisonnière par un mystérieux dragon de glace... mais pourquoi ? Et qui est derrière cette machination ? C'est au coeur des Terres gelées que les dragons et les hommes découvriront qui se cache derrière les remparts de la mystérieuse forteresse de glace...