L'aventure de petit dinosaure. + de 300 gommettes repositionnables

Plus de 300 gommettes formes à replacer dans un cahier de décors, sur la thématique passion des dinosaures. Un cahier de plus de 300 gommettes de formes géométriques, qui servent à compléter l'histoire de petit dinosaure, à travers un cahier de décors détachable. Une activité parfaite pour favoriser l'éveil et la motricité des tout-petits !