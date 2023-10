Blizzard et passion - Une vétérinaire à Paris + 1 roman gratuit

Blizzard et passion, Annie Claydon Après avoir dû fuir son fiancé devant l'autel, le Dr Eloise Grant sait qu'une alliance ne peut garantir le bonheur éternel. Cependant, invitée au mariage de son grand-père dans un manoir isolé du Norfolk, elle compte faire bonne figure et accueillir comme il se doit l'ombrageux Dr Sam Douglas. Un défi d'autant plus grand qu'une tempête de neige les isole bientôt du reste du monde... Une vétérinaire à Paris, Kate Hardy Geraldine est ravie. Fraîchement diplômée en médecine vétérinaire pour animaux exotiques, elle a décroché un poste à Paris, au zoo du Belvédère ! Seule ombre au tableau : la voilà contrainte de cohabiter avec le Dr Antoine Bouvier, son collègue. S'il possède un vaste hôtel particulier à Montmartre, il n'héberge Geraldine que par pure nécessité et sans le moindre enthousiasme. Qu'importe, elle ne laissera pas cet homme sombre gâcher son plaisir ! + 1 roman gratuit dans ce livre : Une insupportable mascarade, Susan Carlisle - réédité