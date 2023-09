Le Musée d'Iris. Le Jardin des sculptures

Derrière sa fenêtre, Iris s'ennuie. Dehors, le vent souffle avec force et emporte dans sa danse feuilles mortes et chapeaux. L'automne s'est installé sur la ville. Pour la distraire, son ami, l'éléphant GranGroGri, lui propose une promenade le long de la Seine, à la rencontre d'étonnants personnages de marbre, de bronze ou de résine. La balade se transforme bientôt en un tourbillon enchanté, où les sculptures croisées en chemin prennent vie : l'Esclave de Michel-Ange, captif de son bloc de marbre, parvient enfin à s'échapper, des oeufs en chocolat se cachent sur le sommet d'un Moaï de l'Ile de Pâques et le penseur de Rodin semble tiré de ses rêveries par le chahut de nos deux amis. Iris et GranGroGri découvrent au fil de leur avancée toute une série de sculptures célèbres et chacune de leur rencontre devient l'occasion d'en apprendre plus sur ces chefs-d'oeuvre.