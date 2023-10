L'Australie en héritage. La ferme de Lang Downs, T1

Caine Neiheisel est coincé dans un quotidien sans avenir, lorsque la chance de toute une vie lui tombe entre les mains : sa mère hérite du ranch à moutons de son oncle en Australie, et Caine y voit l'opportunité de recommencer à zéro. Au milieu des pâturages, son bégaiement ne pourra plus lui faire obstacle et sa volonté de bosser dur compensera certainement son manque de savoir-faire. Malheureusement, Macklin Armstrong, le contremaître de Lang Downs, qui aurait dû être le meilleur allié de Caine, alterne entre l'effronterie et le dédain, tandis que les autres ouvriers sont plus amusés par son accent américain qu'émus par son problème... Apprivoiser les hommes de l'exploitation, son contremaître et les éléments n'est pas de tout repos, mais Caine a pour lui une solide détermination et beaucoup de patience. #Cowboy #Secondechance #Ranch #MM