Cette monographie réinterroge le travail photographique que Claire Chevrier mène depuis une vingtaine d'années autour d'une question récurrente : comment représentons-nous un espace ? Ou, plus précisément : comment représentons-nous un espace dans un cadre photographique ? Il s'agit, chez cette artiste, de toujours se demander comment organiser le réel. On retrouve cela à travers ses différentes recherches, dans son projet autour des espaces scéniques comme avec celui de la ville envisagée comme décor. Lorsqu'elle observe des espaces dédiés au travail, ce qui l'intéresse alors est la façon dont le corps évolue dans un espace particulier. Les corps sont pris dans un espace qui les dépasse. Tous les espaces de représentation photographiés par Claire Chevrier entretiennent une parenté avec l'espace scénique. C'est ce qu'indique le titre du livre : Scenery (à la fois "scène" et "paysage" en anglais).