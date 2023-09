C'est ma juge. Souvenirs majeurs d'une juge des mineurs

Fabienne Proz Jeanneret a toujours souhaité devenir juge pour enfants. Elle a effectivement été élue juge de la protection de l'enfant, puis juge pénale des mineurs, fonctions qu'elle a exercées pendant vingt- sept ans à Genève, de 1993 à 2020. Elle évoque dans cet ouvrage des destins d'enfants et d'adolescents qui l'ont marquée et des liens de confiance et de respects réciproques qui se sont tissés avec bon nombre de mineurs. Elle fait part de son vécu, de son expérience et des émotions qu'elle a ressenties. Elle livre des réflexions sur la justice des mineurs, empreinte d'humanité, aux confins de multiples disciplines et qui est tout, sauf une justice mineure. Préface de Bernard Bertossa, ancien procureur général de Genève.