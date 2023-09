Les Aventures de Pom et Teddy Intégrale Tome 1 : Pom et Teddy ; Les nouvelles aventures de Pom et Teddy ; Pom et Teddy mènent l'enquête : Le Talisman noir

C'est au cirque Tockburger que Teddy, un enfant de la balle, fait la connaissance de l'âne Pom et de l'écuyère Maggy. Ensemble, ils vont quitter le cirque et vivre d'innombrables aventures et enquêtes ? souvent avec le concours du colossal Tarrass Boulba, leur protecteur. 70 ans après sa première parution dans les pages du Journal Tintin, Le Lombard offre à la série de François Craenhals, véritable joyau de la ligne claire, l'écrin qu'elle mérite.