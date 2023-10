Xavier de Maistre (1763-1852) sera toute sa vie un grand seigneur, aimable et un peu dédaigneux, qui écrit surtout pour charmer ses loisirs, sans trop se soucier de la postérité. Il débute dans les Lettres vers sa trentième année avec le "Voyage autour de ma chambre", publié en 1795 à Lausanne par son frère Joseph, à son insu, sous forme anonyme et à compte d'auteur. Sur un ton décalé et ironique, ce récit semi-autobiographique relate la vie d'un jeune officier mis aux arrêts dans la citadelle de Turin à la suite d'une affaire de duel. Confiné dans sa chambre pendant quarante-deux jours - un par chapitre du livre - il voyage dans ses réflexions et ses souvenirs. Le "Voyage autour de ma chambre" forme un pendant parodique au célèbre "Voyage sentimental à travers la France et l'Italie" de Laurence Sterne. Bien moins connu que son frère Joseph, Xavier de Maistre est cependant aujourd'hui considéré comme l'un des précurseurs du Romantisme, au même titre que Charles Nodier, Benjamin Constant ou Chateaubriand.