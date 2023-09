Que se passe-t-il après la mort ?

Comment réconforter nos contemporains face à la perspective de la mort qui les terrifie et les prive de leurs proches ? Le christianisme propose des réponses apaisantes sur ce qui se passera après notre mort et a la fin du monde : la résurrection de la chair, la vie éternelle, la communion des saints... Les livres sur ce thème sont souvent compliqués ou flous, faute de certitudes. La qualité du texte de Mgr Léonard est d'être au contraire précis ; précis mais ouvert, donnant clairement et simplement les diverses interprétations que les théologiens ont retenues jusqu'à présent comme convaincantes et cohérentes. Elles permettent de mieux comprendre comment nous pouvons espérer revivre et retrouver nos proches et Dieu.