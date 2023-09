Personnalité charismatique du XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine allemande, fut longtemps méconnue en France. Ce n'est qu'en mai 2012 que le pape Benoît XVI annonce sa canonisation et quelques mois plus tard lui confère le titre exceptionnel de docteur de l'Eglise. Son oeuvre immense touche à tous les domaines et se révèle profondément moderne. Ses trois ouvrages théologiques retranscrivent ses visions, le message que Dieu lui dicte. Ils sont enrichis d'illustrations exécutées sous sa direction, chef-d'oeuvre de l'enluminure. Ses écrits scientifiques abordent tant de sujets qu'aujourd'hui les adeptes de la naturopathie, de la phytothérapie, de la lithothérapie, de l'environnement s'y retrouvent. Elle aborde librement la gynécologie et la sexualité. Elle est la première compositrice de musique sacrée du Moyen Age et linguiste elle créé une langue. Voix publique, elle se fait écouter des grands personnages de son époque. Hildegarde s'adresse à tous les publics. Cette femme fascinante, attachante, aux multiples talents, suscite l'admiration et le respect.