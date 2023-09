52 destinations pour une année dans l'Ouest

Une nouvelle édition pour encore plus de découvertes dans le Grand Ouest 52 semaines et tout autant d'idées de destinations, proposées en fonction d'un événement du calendrier culturel, sportif... Chaque destination est abordée sous un aspect insolite et souvent méconnu. A chaque week-end une suggestion de balade à pied, de randonnée à vélo ou d'une expérience outdoor originale. Une short list de coups de coeur pour agrémenter votre séjour.