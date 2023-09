Atlas des vignobles de France

Cet Atlas est une mise à jour enrichie de 16 pages supplémentaires (nouvelles cartes régionales, nouvelles informations sur les cépages et leur région d'origine) - Pour découvrir, situer et mieux connaître les grands terroirs viticoles français et leurs nombreuses subdivisions et dénominations. - Un tour de France complet au travers de l'essentiel de nos appellations d'origine contrôlée (AOC). - De grandes appellations mythiques bien sûr, mais aussi une multitude de terroirs et d'appellations régionales et locales originales qui participent à la richesse et à la renommée du patrimoine viticole français dans le monde. - De nombreuses cartes, des indications de cépages, des classements.