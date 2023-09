Le livre incontournable pour prendre confiance en soi et se donner à soi-même sa juste place ! Une psychologue répond à toutes vos questions pour vous aider à trouver votre juste place, celle qui vous correspond vraiment, dans toutes les circonstances de votre quotidien. Que ce soit dans vos loisirs, au travail, avec vos amis, votre mari, vos enfants ou en famille élargie : soyez la femme unique que vous souhaitez être ! Imparfaite mais heureuse ! Etre mieux à l'écoute de son corps, comprendre ses émotions et celles des autres, faire taire ses peurs, retrouver de l'énergie, de la joie, une juste autorité etc. : ce livre de chevet, riche de l'expérience et de l'intimité de tant d'autres femmes, est une aide précieuse pour trouver ses propres réponses et concilier toutes les facettes de sa vie en s'appuyant sur ses aspirations profondes. Une aide personnalisée à la connaissance de soi !