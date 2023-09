De ta chair, tu verras Dieu. Méditations sur le corps et la résurrection

La résurrection de la chair est l'une des pierres angulaires de la foi chrétienne, et aussi le premier obstacle qui se présente à ceux qui s'y intéressent : il s'agit non seulement de croire que Jésus de Nazareth a ressuscité, mais aussi de croire en une destinée du corps absolument inouïe. Pourtant, la résurrection n'est pas une absurdité. Si l'on y prête attention, on découvre que c'est notre corps lui-même qui, dans certaines expériences comme dans ses aspirations ultimes, atteste qu'elle est bien l'horizon de notre humanité. Tel est le chemin que propose, dans ces méditations nourries d'une profonde attention à notre condition humaine, le père Gaultier de Chaillé : faire effleurer au lecteur l'immense mystère d'une vie éternelle qui est à la racine de nos corps.