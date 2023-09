Les enfants de la Balme Tome 4 : Sur les sentiers des justes

Année 1943. La zone "libre" ne l'est plus. Vichy créée la Milice et le STO. Les juifs sont nombreux à se réfugier en Haute-Savoie où ils bénéficient d'un certain répit, protégés par l'armée italienne occupante qui refuse d'appliquer les lois raciales nazies. Mais que va-t-il se passer quand les Allemands chasseront leurs alliés d'hier pour régner sans partage sur les Alpes et y mettre en pratique la solution finale ? Tandis que Jean, l'aîné des Bouvettaz, prend le maquis où se structure la Résistance, Paul, Philippe et Marie vont chercher à se rendre utiles auprès des enfants juifs à faire passer en Suisse de toute urgence. Le roman se conclut par un petit dossier historique qui présente les faits et les personnages qui servent de cadre au récit.