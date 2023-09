Les liturgies domestiques

La crise sanitaire a obligé l'Eglise à repenser la manière de vivre sa foi non plus en paroisse mais chez soi. L'expression "Eglise domestique" a alors fleuri. Elle reprend le concept de domus ecclesiae, où se déploya l'initiation chrétienne et où les sacrements furent reçus et partagés jusqu'à ce que le culte chrétien soit reconnu par Rome. La famille ne cessa cependant jamais d'être un lieu de prière, tout comme l'Eglise ne cessa jamais de lui offrir des occasions de prier. Ces prières à la maison ont le visage de liturgies de fraternité en proximité qui doivent être encouragées. Elles sont un chemin de sanctification ordinaire. Cet ouvrage invite donc à redécouvrir les nombreuses formes que peuvent recouvrer les prières liturgiques à la maison, qui constituent l'approche d'une sacramentalité nouvelle où chacun y exerce pleinement sa mission de chrétien.