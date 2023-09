Rockyrama N° 40 : Al Pacino

Dans ce 40áµ numéro, Rockyrama sort le grand jeu et vous entraîne sur les traces d'un monstre sacré du cinéma. Alfredo James Pacino, dit Al, s'est imposé, au fil d'une carrière longue de six décennies, comme l'un des plus grands comédiens de sa génération. Acteur de la méthode, ancien élève du célèbre Actor's Studio, il collaborera avec les plus grands noms de Hollywood, de Francis Ford Coppola à Sidney Lumet, en passant par Jerry Schatzberg, William Friedkin, Sydney Pollack, Brian De Palma, Michael Mann, ou encore Martin Scorsese. Adulé par le public, admiré par ses pairs, Pacino traversera les décennies pour marquer définitivement le cinéma de son empreinte à travers une filmographie exigeante et des personnages emblématiques, portés avec grâce jusqu'au bord de la rupture... Dans ce nouveau numéro, Rockyrama part sur les traces de la légende Al Pacino.