Miossec. Boire et Simplifier, la gande boucle

Il y a eu un avant et un après Miossec dans la chanson française, quand est sorti en 1995 son premier album Boire, déflagration crue, mélancolique, rock et poétique devenue un marqueur pour beaucoup. Au moment où sort son 12e album Simplifier et que va débuter sa tournée, Christophe Miossec évoque lors d'entretiens avec Grégoire Laville, les liens entre ces deux albums épurés, leur genèse, ses commencements, son enfance, sa jeunesse, sa famille, la scène, l'écriture, ses influences, Brestâ- Des fondamentaux, qui bouclent la boucle, racontés avec humour et sans retenue. Journaliste indépendant, Grégoire Laville est l'auteur de Cali-Miossec, rencontre au fil de l'autre, avec Yves Colin et le photographe Claude Gassian, (éd. Le Bord de l'eau, 2006), Tempêtes, témoignages de marins (éd. Laville, 2011), Au cÅur du mystère des guérisseurs avec Jean-Luc Bartoli (éd. Ouest-France, 2017 et 2021 en poche), Quand Rennes s'est révélée rock (éd. Ouest-France 2018), Da Silva, il a souvent fait noir avant la nuit (éd. Braquage, 2019), Dominique A, Solide (éd. Locus-Solus, 2020) et Marc Guillemot, toujours en course (éd. Voiles et voiliers, 2022).