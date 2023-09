La suprême imbécilité du monde. Théâtre

Le monde change, paraît-il. Et il se pourrait qu'il coure à sa perte. En ce monde qui change et qui court, une chose ne varie pas. Celle qui le fait courir. C'est elle qui arme les certitudes, dézingue les évidences, assemble les foules, foudroie les nuances, et offre chaque jour au regard ses vertigineux clochers et ses crêtes surpeuplées. Qu'on le veuille ou non, elle nous est familière. Elle déjeune à notre table, boit dans notre verre, s'insinue dans nos conversations, dans nos réflexions, réclame notre attention, nous étourdit, nous éblouit, nous irradie… et nous divertit. 10 dialogues et 10 monologues pour 6 à 20 comédien·ne·s