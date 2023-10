Passion pour une héritière - Un mariage à Santina

Série "La Couronne de Santina" - Tomes 7 & 8 / 8 Riches, puissants et célèbres, ils sont prêts à renoncer à tous leurs privilèges... par amour. Passion pour une héritière, Lynn Raye Harris Enceinte ? A cette nouvelle, Anna sent son estomac se nouer. Certes, elle a toujours souhaité devenir mère, pourtant lorsqu'elle a cédé au désir que lui inspirait le séduisant Léo Jackson, jamais elle n'a imaginé qu'elle se retrouverait liée à ce séducteur impénitent par le plus puissant des liens. Résolue à protéger l'enfant qui grandit en elle, Anna propose à Léo un arrangement insensé : un mariage de façade... Un mariage à Santina, Carol Marinelli Quand elle a accepté le marché que lui proposait Alessandro Santina - de fausses fiançailles en échange de la somme d'argent dont elle a besoin pour aider sa famille -, Allegra ne pensait pas que les choses iraient si loin. Hélas ! la presse ne tarde pas à s'emparer de leur histoire, et la voilà désormais vraiment fiancée au prince héritier du royaume ! Un homme froid qui n'éprouve aucun sentiment pour elle... Romans réédités