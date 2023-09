Quand la plume bien aiguisée se trempe dans les larmes et la sueur de ses épopées personnelles, Quand elle tente de sublimer ses émotions après les avoir cristallisées, Quand elle tend à vous ouvrir sur le monde des possibles par le simple biais du verbe, Quand le spleen est dissipé d'ici peu en faveur d'une certaine grâce évolutive. Lui, l'essentiel, peinture parlante, poésie où les pleurs du passé sont les présents du futur et où l'auteur nous sensibilise à la beauté des choses, des êtres, des lettres et de tout ce qui se réfère à la lumière divine.