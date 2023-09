Le livre est un objet universel, dont la forme a évolué au fil des siècles pour arriver à l'assemblage de feuilles que nous connaissons. Au Moyen-Age, ce sont principalement des textes religieux qui sont recopiés un par un à la main. L'invention de l'imprimerie, au XVe siècle, permet de produire des livres à plus grande échelle. C'est surtout l'alphabétisation des populations, et la mondialisation des ressources, qui permet leur démocratisation. Avec l'apparition des formats de poche, on peut emporter son livre partout ! Mais c'est aujourd'hui qu'ils voyagent le plus, grâce à leur dématérialisation en version numérique ou audio. "Histoire d'objet" une collection d'albums redécouvrir le monde qui nous entoure à travers un objet familier