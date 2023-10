L'évasion d'une princesse

L'heure est venue pour la princesse Arrosa d'assumer ses responsabilités. Pressée de se marier, elle s'évade le temps d'un séjour en Cornouailles, avec l'aide de sa soeur Clem. Ici, à Polhallow, tous ignorent son statut royal et elle se sent plus libre que jamais. Libre d'aimer ? Les sentiments qu'elle éprouve pour Jack Treloar et ses adorables filles sont si profonds qu'Arrosa se prend à rêver de rester auprès d'eux pour toujours ! Hélas, elle le sait, son escapade arrive bientôt à son terme, tout comme la romance merveilleuse dans laquelle elle s'est égarée...