Biscoto N° 118, septembre 2023 : La honte !

Pas de nouveau sac à dos, pas de vacances aux caraïbes à raconter, et en plus, j'ai un gros bouton sur le nez... C'est la honte cette rentrée ! Mais peut-être qu'on s'en fiche des caraïbes, et puis je l'aime trop, mon vieux sac à dos avec tous les dessins des copains. Et puis les boutons, tout le monde en a... Donc soit tout le monde a la honte, soit personne !