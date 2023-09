Genesis Tome 9

Alors que nos protagonistes ont découvert la présence d'objets modernes en possession des Néandertaliens, cela ne laisse plus de place au doute : d'autres personnes originaires d'un autre temps sont venues changer le cours de la Préhistoire, en asseyant leur domination sur les Néandertaliens pour atteindre leur objectif. Et tandis que nos héros se préparent aux prochains combats qui les attendent, nous en apprenons davantage sur l'arrivée de ces soldats nazis à la Préhistoire... Quelle sera l'issue du combat face à ces soldats bien déterminés à supprimer les homo-sapiens jusqu'au dernier ? Et quel destin attend nos héros ?