Le Bateau-Usine Tome 1

Une fois de plus, le bateau-usine part en quête de nourriture. Une fois de plus, l'angoisse étreint la population de marins devant embarquer pour une campagne de plusieurs mois sous l'autorité d'un capitaine sadique et cruel. Ils savent tous que tous ne reviendront pas, dévorés par une créature aquatique mutante, ou succombant sous les coups de fouet du capitaine. Mais dans ce futur post-apocalyptique, où l'eau a disparu, où les bateaux voguent dans les airs, où les crabes et les pingouins font la taille d'un éléphant, peu de choix s'offrent aux marins. Sinon peut-être celui de mener une révolution à bord !