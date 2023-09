Sur l'île de la rédemption

Après de nombreuses années sans aucune relation avec ses enfants, Arthur invite ses trois garçons et ses belles-filles pour le réveillon de Noël dans sa grande maison, sur l'Ile de Batz. L'occasion également de fêter ses soixante-dix ans. Le dîner qu'ils s'apprêtent à partager sera le moment où Arthur racontera tous les pans marquants de son existence. Elie, Jason et Abel n'ont aucune idée de la véritable existence de leur père : son enfance sous l'influence d'un pasteur évangéliste, son adolescence en contradiction avec les valeurs familiales, son mariage avec Béatrice et le grand amour de sa vie... Sur fond d'orage où les éclairs zèbrent la mer et créent une ambiance chaotique, les fils d'Arthur découvriront la noirceur de leur père, entre rejet et empathie...