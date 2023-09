Tu l'crois ça ?

D'Alain Huyghues-Lacour à AHL, du monde de la musique à celui du jeu vidéo, de Gainsbourg à Miyamoto, de la première partie de Stevie Wonder à l'Olympia jusquà la découverte de Super Mario 64au Space World de Tokyo, de la guitare à la manette de la PC Engine... Au-delà de l'histoire d'une vie, riche et généreuse, ce livre offre un véritable témoignage sur une époque où se télescopent deux médias majeurs : musique et jeu vidéo. C'est auprès du journaliste et influenceur Julien Chièze, que AHL, l'un des journalistes de jeu vidéo les plus connus en France, s'est porté au jeu de la confession. Sans retenue. Avec émotion, joie et hargne, il retrace son parcours atypique et fascinant. Tous ses succès, tous ses déboires ont été motivés par une seule loi : celle de la passion