Le Périgord vu du ciel

Envolez-vous au-dessus du Périgord et laissez-vous surprendre par la variété et la magie de ses paysages capturés par un drone ! Un livre magnifique qui vous offre une perspective inédite sur cette région enchanteresse. Des châteaux majestueux surgissant des vallées verdoyantes aux rivières serpentant entre les villages pittoresques, chaque photographie est une invitation à l’émerveillement. Explorez le Périgord comme jamais auparavant et vivez une expérience visuelle insolite. Un trésor de souvenirs à conserver ou à offrir à tous les amoureux de ce territoire d’exception. Une balade visuelle accompagnée d’une texte de l’historienne Anne-Marie Cocula, riche d’anecdotes et d’enseignements.