Contes des pirates et corsaires

Pourquoi rêvons-nous de pirates ? Gens peu recommandables s'il en est : Pompée les combattait déjà il y a 2000 ans et ils écument encore de nos jours l'océan Indien. Qu'ont-ils de si particulier qu'ils continuent de nourrir nos imaginaires ? Alors que d'autres figures passent de mode, eux, demeurent, solidement plantés derrière leur gouvernail, faisant cap vers l'aventure. On s'intéresse ici aux figures remarquables de la grande époque de la flibuste, Duguay-Trouin, les frères de la côte, Barbe-noire, Surcouf... , mais aussi à des pirateries ayant cours en d'autres temps et d'autres lieux : Chine, Inde... Ce, jusqu'à nos jours avec le cas de "l'éco-pirate" Paul Watson, qui arraisonne les baleiniers illégaux. Et les femmes ne sont pas oubliées : Mary Read, Anne Bony (et Rackham le rouge), Madame Ching en Extrême-Orient... Comme dans les autres volumes des Contes en poche chez Locus Solus, l'auteur fait revivre des textes de la tradition dans une langue contemporaine, amusante et vivante, nourrie aux meilleures sources. Un recueil en poche, à petit prix, aux frontispices de chapitres délicatement illustrés façon gravures, à mettre entre toutes les mains, et à tout âge.