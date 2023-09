Mort et naissance du vin de Bordeaux. Chroniques d'un naufrage. Le vignoble réinventé

En embrassant l'industrie de la chimie et de la standardisation, les producteurs de vin de Bordeaux se sont fourvoyés. Des molécules de synthèse ont été introduites dans ce vignoble âgé d'une vingtaine de siècles. Les traitements se sont multipliés jusqu'à faire de la Gironde l'un des départements de France le plus gourmand en pesticides. Durant plus de dix ans, l'auteur a suivi l'actualité du vignoble girondin, été témoin d'affrontements fratricides et a enquêté sur ces militants qui se sont attaqués à la forteresse bordelaise. Dans une première partie, Sébastien Darsy s'attache à décrire la lente décrépitude du vignoble ; dans la seconde partie de l'ouvrage, il montre comment Bordeaux peut se réinventer et retrouver ses lettres de noblesse via le parcours de vignerons marginaux, qui, à contre-courant, se sont ouvert les voies du succès. Jadis conspués, ils font aujourd'hui figure d'exemple à suivre pour sauver Bordeaux.