Maîtrisez votre protocole santé avec les analyses nutritionnelles & fonctionnelles

Vous avez entre les mains le premier livre complet sur le sujet des analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Il est conçu comme un guide pratique à l'usage de tous : pros et non pros. Vous y découvrirez plus de 50 analyses, leurs indications, leurs interprétations ainsi que leurs applications avec des protocoles de santé précis et personnalisés. De nombreux cas cliniques vous familiariseront de manière concrète à leur usage. Plus de 500 références d'études scientifiques permettront aux plus curieux d'approfondir chaque sujet abordé. Avec ce livre, Bruno Mairet, a relevé un double défi : proposer un contenu suffisamment technique pour passionner les pros, tout en traitant ce sujet spécialisé avec un langage accessible pour captiver le grand public.