Le Chant de l'Epée. Les fileuses du destin

Durant la seconde moitié du IXè siècle, alors que la Grande Armée marche vers le sud de L'Angleterre en quête de richesses, Almar, jeune guerrier norvégien rongé par la mort tragique de son père, cherche à savoir où le mènera son destin. Accompagné de Magni, son ami de toujours devenu un véritable frère au fil des années, le jeune viking va rapidement se retrouver dans une situation compromettante après la conquête du Wessex, remettant ainsi en cause les principes guidant un guerrier tout au long de son existence. Entre amour, trahison, bravoure et loyauté, plongez dans une aventure sensationnelle au coeur de la période viking, en suivant les péripéties d'un impétueux guerrier prêt à tout pour protéger les êtres les plus chers à ses yeux, au milieu d'une guerre déchirante opposant le peuple saxon aux hommes du Nord.