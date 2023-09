La généalogie des Jault. Quatre siècles de lignage nivernais

Ce livre est une invitation à traverser l'Histoire, la géographie, l'évolution de la société et de ses moeurs, au travers d'une famille modeste de paysans de la Nièvre jusqu'à nos jours. Remontant exceptionnellement à 1630, fait rare pour une lignée de gens de la terre sans biens, c'est une plongée dans les archives qu'il a fallu déchiffrer et dans les circonstances de tenue des registres par le pouvoir religieux et civil qui sont abordés. Une place est également faite à la communauté des Jault, célèbre groupe de parsonniers de la Nièvre. Une histoire de famille somme doute universelle...