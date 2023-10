Les tribulations de Monsieur Grégoire. Une rentrée presque ratée

Le peureux monsieur Grégoire n'a jamais quitté son petit chalet confortable, perché dans ses Alpes natales. Mais un beau jour, il décide qu'il est temps de rompre avec la monotonie. Adieu les montagnes ! Et puisqu'il a envie de faire des découvertes et de partir à l'aventure, il demande sa mutation pour les Antilles. Il devient le nouveau maître des CE1 de l'école des Iguanes verts. C'est un sacré changement pour cet enseignant maladroit qui va vivre toutes sortes de péripéties. Heureusement, il fait la rencontre de la bande des Piments fous, un groupe d'élèves un peu déjantés qui vont épicer ses journées et le sortir de situations bien difficiles. Dans ce tome 1, les cinq copains vont l'aider à vivre une rentrée hors du commun.