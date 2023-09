Noël en Alsace Michelin

L'Alsace est l'une de ces régions de France où l'hiver est une célébration en soi, notamment pour les papilles. Pour vivre les fêtes en gourmandise, le Guide MICHELIN a concocté un carnet spécial associant les meilleures tables d'Alsace, toutes issues du Guide MICHELIN France 2023, avec les bonnes adresses des traditionnels marchés de Noël de la région. Ce sont ainsi plus de 150 restaurants et une sélection des plus beaux marchés de Noël, à découvrir en famille, entre amis ou à deux... pour une balade sous le signe de la qualité, du goût et du plaisir d'être ensemble. Parce qu'en Alsace plus qu'ailleurs, on a le sens de la fête... pourvu qu'elle soit gourmande !