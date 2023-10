DISNEY BABY - Coffret Le Cherche et Trouve des petits (couleurs, formes, chiffres, lettres). Les couleurs, les formes, les chiffres et les lettres

4 plateaux recto verso avec 8 grandes scènes colorées et 80 éléments à trouver ! - Joue à cache-cache avec les animaux Disney ! Le jeu idéal pour développer le langage, éveiller la curiosité et s'amuser à observer, avec deux niveaux de difficulté. - 8 grandes scènes colorées : la forêt, la mer, la savane, la ferme, les couleurs, les formes, les chiffres, les lettres. - 2 niveaux de difficulté. - des règles du jeu, pour s'amuser encore et encore, à 1, 2, 3 ou 54 joueurs ! - Dès 3 ans.